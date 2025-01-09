Рада отказалась от мобилизации в ВСУ женщин
13:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о базовой военной подготовке, исключив возможность мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Прохождение базовой военной подготовки для женщин — только добровольно. И после того — постановка на воинский учет тоже исключительно добровольно. <…> Никакой мобилизации женщин не будет», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, согласно документу, мужчины в возрасте с 18 до 25 лет могут самостоятельно выбрать год прохождения курса базовой военной подготовки до достижения 24-летнего возраста. Законопроект также позволяет юношам за границей, которым исполняется 18 лет, вставать на воинский учет, не приезжая на Украину. Одновременно вводится учет призывников в территориальных центрах комплектования (военкоматах) с 17-летнего возраста.
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