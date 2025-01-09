Министр обороны ФРГ доволен работой в формате «Рамштайн»
19:20 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении сохранить существующий формат контактной группы по содействию Украине (формат «Рамштайн»).
«Формат в том виде, в каком он существует, хорош. Он себя зарекомендовал, и мы хотим его придерживаться», — сказал глава Минобороны журналистам. В то же время он призвал обсудить, в какой форме продолжить встречи, если новая администрация США не будет в них участвовать.
В первый раз заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии прошло 26 апреля 2022 года. Встреча 9 января стала последней при уходящей администрации президента США Джо Байдена.
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