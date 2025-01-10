Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $78 за баррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с 14 октября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:54 мск, цена Brent росла на 1,48% — до $78,06 за баррель.

К 12:01 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $77,95 (+1,34%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2025 года также поднимался на 1,34%, до $74,91 за баррель.