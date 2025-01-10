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Краснов поручил прокурорам активнее внедрять ИИ при осуществлении надзора

13:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам активнее внедрять возможности искусственного интеллекта и другие цифровые технологии при осуществлении прокурорского надзора. Об этом он заявил на торжественном мероприятии к 303-летию прокуратуры России.

«Сегодня во всех сферах общественной жизни происходит тотальная цифровизация. Эти процессы затрагивают и надзорную работу», — подчеркнул генпрокурор.

«В прошлом году мною подписан план по развитию искусственного интеллекта. Задачу прокуроров вижу в максимальном погружении в новую цифровую эпоху, постоянном повышении уровня знаний, развитии навыков, расширении технологической составляющей прокурорского надзора», — подчеркнул он.

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