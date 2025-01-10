Команда Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследие Трампу — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда Джо Байдена, завершающего работу на посту президента США, максимально усугубляет ситуацию перед приходом Дональда Трампа в Белый дом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность принятия Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы.

«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация [Байдена], конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. В русле этих усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — отметил представитель Кремля на брифинге.