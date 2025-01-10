Команда сына Трампа подкупила бездомных в Гренландии для своей кампании — Danmarks Radio

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди из команды Дональда Трампа — младшего, сына избранного президента США, подкупили социально незащищенных жителей Гренландии, чтобы продемонстрировать поддержку планов будущего хозяина Белого дома по покупке территории острова. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR) со ссылкой на несколько источников.

По данным DR, часть людей, которые появились на видео, записанном 7 января в ресторане Hereford Beefstouw в столице острова Нуук во время визита Трампа-младшего, и на фотографиях в социальных сетях, являются бездомными. На снимке несколько гренландцев в красных кепках MAGA («Сделаем Америку снова великой») позируют с сыном Трампа, некоторые из них пообедали с Трампом-младшим в гостиничном ресторане, куда американец заезжал, чтобы поговорить со своими гренландскими сторонниками.

Местные жители подтвердили, что пиарщики Трампа-младшего ходили по улице и раздавали кепки MAGA, а также приглашали людей на бесплатный обед в отель. Сам гость из США разместил в соцсетях фото с текстом: «Гренландия любит Америку и Трампа».

В то же время сторонники избранного президента эти обвинения отвергают. «То, что некоторые бедные и социально незащищенные люди посетили ужин в ресторане, не означает, что их подкупили, — прокомментировал „самый большой поклонник Трампа в Гренландии“ Йорген Боассен. — Люди вольны выражать свое мнение, независимо от того, выступают ли они против планов Трампа или поддерживают их».