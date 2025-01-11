МО РФ сообщило об освобождении Шевченко в Донецкой Народной Республике
14:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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