МО РФ сообщило об освобождении Шевченко в Донецкой Народной Республике

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.