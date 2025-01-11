Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала власти начать поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2». Такую позицию она изложила во время выступления на федеральном съезде партии в саксонском городе Риза. Трансляцию ведет телеканал Welt.

«Мы требуем снова запустить в эксплуатацию „Северный поток“, — сказала Вайдель, которую ранее в субботу делегаты съезда утвердили кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля.