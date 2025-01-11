Дания сообщила Трампу, что готова обсудить расширение присутствия США в Гренландии — Axios

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании сообщили советникам избранного президента США Дональда Трампа на этой неделе о готовности обсудить наращивание американского военного присутствия в Гренландии. Такую информацию приводит интернет-портал Axios.

По словам его источников, власти Дании направили серию сообщений представителям Трампа, в которых «выразили готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или наращивание военного присутствия США на острове». Как отмечается в публикации, правительство Дании хочет убедить Трампа, в том числе путем отправки на этой неделе сообщений его советникам, что его опасения относительно безопасности можно снять без претензий США на Гренландию.

В материале приводится мнение дипломата одной из европейских стран. Он полагает, что Дания считается «одним из самых близких союзников США в ЕС». По его словам, «никто не мог и представить, что она станет первой страной, с которой Трамп начнет ссору».