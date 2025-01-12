Япония своим космическим грузовикам нашла применение в испытании оборонных систем
14:47 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV–X, которые разработаны для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Их также предполагается задействовать в программе создания постоянной базы на орбите Луны, сообщает газета «Никкэй».
Первый беспилотный грузовик HTV–X планируется запустить к МКС до марта 2026 года. После доставки грузов на Международную космическую станцию он будет еще примерно год вращаться вокруг Земли, испытывая установленную на нем инфракрасную аппаратуру для фиксации запусков и полетов гиперзвуковых боевых блоков.
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