Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа - WSJ
11:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их информации, Мухаммед Синвар — младший брат погибшего в октябре 2024 года лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Новый глава движения прилагает активные усилия по возрождению группировки, так как ее боевые возможности были серьезно подорваны в результате военной операции Израиля, которую он проводит в палестинском анклаве с октября 2023 года, отмечают собеседники издания.
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