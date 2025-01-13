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Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа - WSJ

11:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, Мухаммед Синвар — младший брат погибшего в октябре 2024 года лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Новый глава движения прилагает активные усилия по возрождению группировки, так как ее боевые возможности были серьезно подорваны в результате военной операции Израиля, которую он проводит в палестинском анклаве с октября 2023 года, отмечают собеседники издания.

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