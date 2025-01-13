В Кремле не комментируют слова Зеленского по якобы корейским военным

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует слова Владимира Зеленского о готовности передать КНДР якобы взятых в плен корейских солдат, если будет организован их обмен на украинских военных.

«Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал», — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.