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НОВОСТИ

В Кремле не комментируют слова Зеленского по якобы корейским военным

15:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует слова Владимира Зеленского о готовности передать КНДР якобы взятых в плен корейских солдат, если будет организован их обмен на украинских военных.

«Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал», — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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