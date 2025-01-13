В Кремле не комментируют слова Зеленского по якобы корейским военным
15:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует слова Владимира Зеленского о готовности передать КНДР якобы взятых в плен корейских солдат, если будет организован их обмен на украинских военных.
«Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал», — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 14:32 13.01.2025
- ВС РФ уничтожили свыше 20,5 тыс. танков ВСУ с начала СВО
- 14:12 13.01.2025
- Тема альтернативы ЕГЭ в Кремле не обсуждается — Песков
- 14:00 13.01.2025
- Киев будет добиваться быстрого прекращения огня из-за нехватки военных — польский генерал
- 13:32 13.01.2025
- Армения не собирается выходить из ЕАЭС — министр экономики
- 13:20 13.01.2025
- Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в январе в объеме 80,3 млрд руб.
- 13:05 13.01.2025
- Гибель трех дельфинов, найденных в Крыму, связана с разливом нефтепродуктов — Аксенов
- 13:00 13.01.2025
- Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР
- 12:32 13.01.2025
- Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах после подсчета 100% голосов
- 12:20 13.01.2025
- У «германского сценария» урегулирования на Украине нет шансов — Медведев
- 12:05 13.01.2025
- Маск обвинил премьера Британии в попытке вмешательства в американские выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать