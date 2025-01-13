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Киев будет добиваться быстрого прекращения огня из-за нехватки военных — польский генерал

14:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка людских ресурсов для ведения боевых действий станет главной причиной, которая вынудит власти в Киеве добиваться скорейшего прекращения огня. Об этом заявил порталу Wirtualna Polska бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они сталкиваются с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. На мой взгляд, это ключевое условие, которое приведет к тому, что Украина все же будет стремиться к быстрому прекращению огня, потому что у нее не будет сил для ведения войны», — сказал он. Скшипчак отметил, что российские войска могут прорвать украинскую линию обороны. В связи с этим, по его мнению, у избранного президента США Дональда Трампа нет аргументов для давления на РФ.

Скшипчак призвал не верить в распространяемые украинской пропагандой сведения о российских военных потерях, которые, по его словам, значительно преувеличены. Польский генерал подчеркнул, что Россия не задействует в полной мере свой военный потенциал и наращивает его. Это не хотят воспринимать «некоторые польские политики», добавил он.

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