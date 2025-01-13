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Создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль — Песков

16:12 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатели фильма «Кремлевский волшебник», где британский актер Джуд Лоу должен сыграть президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль за консультациями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, он отметил, что в Кремле видели сообщения о создании этого фильма, но подробности, как и сюжет, Кремлю неизвестны.

«Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался», — сказал Песков.

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