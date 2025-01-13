Шольц выступил против финансирования помощи Украине за счет соцпрограмм

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил финансирование поставок оружия Киеву за счет сокращения пенсий и урезания расходов в других сферах в самой Германии.

«Я против того, чтобы мы получали эти средства за счет пенсий, я против того, чтобы мы это делали за счет сокращения финансирования общин, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в развитие железнодорожного транспорта и дорог», — сказал Шольц журналистам во время поездки в город Билефельд.

«Так что это [помощь Украине] нужно финансировать дополнительно», — приводит его слова агентство DPA. «Если это делать, то необходимо также сказать, откуда взять деньги», — заметил канцлер.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро, который продвигают главы МИД и Минобороны.