Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
09:05 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Занятия в школах Саратова пройдут в дистанционном режиме в связи с угрозой атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — сообщил глава региона.
Ранее глава Энгельсского района Михаил Исаев сообщил о проведении занятий в дистанционном режиме в школах Энгельса.
В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА, объявленная ранним утром. В результате атаки было повреждено одно из промышленных предприятий в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.
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