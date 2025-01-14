Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занятия в школах Саратова пройдут в дистанционном режиме в связи с угрозой атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — сообщил глава региона.

Ранее глава Энгельсского района Михаил Исаев сообщил о проведении занятий в дистанционном режиме в школах Энгельса.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА, объявленная ранним утром. В результате атаки было повреждено одно из промышленных предприятий в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.