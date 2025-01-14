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НОВОСТИ

ГД ждет от кабмина инициатив по регулированию трудовой миграции — Володин

14:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«В течение прошлого года мы приняли 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Ждем от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию РФ семей трудовых мигрантов», — сказал Володин в ходе открытия весенней сессии в Госдуме.

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