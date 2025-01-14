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НОВОСТИ

Счетная палата за 2024 год вернула в казну почти 94 млрд руб.

15:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата за 2024 год вернула в казну почти 94 млрд руб., это рекордный показатель. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на расширенном заседании коллегии, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя. Мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — сказал он.

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