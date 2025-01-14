Счетная палата за 2024 год вернула в казну почти 94 млрд руб.
15:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата за 2024 год вернула в казну почти 94 млрд руб., это рекордный показатель. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на расширенном заседании коллегии, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.
«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя. Мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:32 14.01.2025
- ГД приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
- 15:12 14.01.2025
- Два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере в Томской области
- 14:32 14.01.2025
- Российский ресурс для трансплантаций органов не распространяется на иностранцев — Готье
- 14:12 14.01.2025
- ВСУ в скором времени будет отрезан путь отступления из Купянска и пригорода — Ганчев
- 14:00 14.01.2025
- ГД ждет от кабмина инициатив по регулированию трудовой миграции — Володин
- 13:32 14.01.2025
- Две украинские ракеты сбиты в курском приграничье
- 13:20 14.01.2025
- Байден проявил лицемерие, одобрив поставки противопехотных мин Украине — Foreign Affairs
- 13:05 14.01.2025
- Ряд министерств недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей — Володин
- 13:00 14.01.2025
- США дестабилизируют Кавказ, затягивая в свой кильватер новые страны — Песков
- 12:32 14.01.2025
- Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбран Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать