15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата за 2024 год вернула в казну почти 94 млрд руб., это рекордный показатель. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на расширенном заседании коллегии, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя. Мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — сказал он.