42% россиян работали в новогодние каникулы — SuperJob
10:05 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина россиян (42%) работали в новогодние каникулы, также большинство в период праздников провели достаточно времени в интернете, за просмотром сериалов и с близкими. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.
«42% россиян в той или иной мере работали в новогодние каникулы: 35% — выходили на полноценные смены, 7% — время от времени отвечали на звонки и письма. 58% — отдыхали. Судя по ответам, лучше всего в каникулы у россиян получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 6 из 10 опрошенных (59%) провели с близкими достаточно времени для общения», — говорится в итогах опроса.
Также 59% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 18% — больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно каждому второму (54%). При этом каждому четвертому опрошенному не хватило времени на занятия спортом, а практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.
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