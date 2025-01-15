42% россиян работали в новогодние каникулы — SuperJob

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян (42%) работали в новогодние каникулы, также большинство в период праздников провели достаточно времени в интернете, за просмотром сериалов и с близкими. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

«42% россиян в той или иной мере работали в новогодние каникулы: 35% — выходили на полноценные смены, 7% — время от времени отвечали на звонки и письма. 58% — отдыхали. Судя по ответам, лучше всего в каникулы у россиян получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 6 из 10 опрошенных (59%) провели с близкими достаточно времени для общения», — говорится в итогах опроса.

Также 59% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 18% — больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно каждому второму (54%). При этом каждому четвертому опрошенному не хватило времени на занятия спортом, а практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.