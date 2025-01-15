Россия в 2024 году увеличила импорт куриных яиц в 1,6 раза — Россельхознадзор
10:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам 2024 года увеличила импорт куриных яиц в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, до 818,5 тыс. шт. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.
«818,5 тыс. шт. пищевых куриных яиц ввезено в Россию в 2024 году, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что основными поставщиками куриных яиц на российский рынок в 2024 году стали Белоруссия, Азербайджан и Турция.
В том числе импорт яиц из Белоруссии по итогам прошлого года вырос на 39%, до 710,5 тыс. шт., из Азербайджана — в 40,6 раза, до 48,7 тыс. шт., из Турции импорт составил 44,3 тыс. шт. Уточняется, что в 2023 году Турция не поставляла куриные яйца в РФ, доступ был открыт для этой страны в 2024 году.
По итогам 2023 года на российский рынок было поставлено 518 тыс. шт. куриных яиц.
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