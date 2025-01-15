Почти 60% французов выступают за отставку Макрона в случае роспуска кабмина Байру — опрос
11:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 60% французов выступают за отставку президента страны Эмманюэля Макрона в случае объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA для телеканала СNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.
Специалисты выяснили, что 58% французов хотят, чтобы президент покинул свой пост, при этом 41% респондентов выступает против отставки. Больше всего отставки главы государства желают опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, эта доля составляет 74%. Меньше всего за уход Макрона выступают французы старше 65 лет, а именно 43%.
Опрос проводился 14 января, в нем приняла участие 1 тыс. человек. Данные о погрешности издание не приводит.
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