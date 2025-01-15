Технологии ИИ произведут революцию в работе разведслужб — Foreign Affairs
12:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем кардинальным образом изменят характер работы разведывательных служб по всему миру. К такому выводу приходит журнал Foreign Affairs.
По его мнению, благодаря способности обрабатывать большие объемы данных с беспрецедентной скоростью искусственный интеллект окажет огромную поддержку разведке в составлении аналитических отчетов для руководства стран и планировании военных операций. Разведывательные службы вступают в гонку за превосходство в области развития технологий ИИ, считает журнал.
Как отмечается в его публикации, искусственный интеллект можно будет применять для сопоставления спутниковых снимков с данными радиотехнической разведки для создания у военного руководства «полной картины передвижения войск» противника.
По мнению издания, в будущем ИИ упростит работу аналитических отделов разведывательных служб. Искусственному интеллекту поручат обрабатывать массивы видео, фото и текстов, в том числе на иностранных языках, а сотрудники спецслужб будут корректировать выводы, сделанные машиной.
В апреле 2024 года израильский журналист Ювал Авраам опубликовал расследование, в котором говорилось, что подразделение 8200 Управления военной разведки Израиля разработало систему Lavender на основе ИИ, помогающую выбирать цели среди населения сектора Газа. Утверждалось, что связанных с вооруженным крылом радикального палестинского движения ХАМАС жителей анклава выявляют с помощью высокоточного алгоритма, обрабатывающего большие объемы разведывательных данных и общедоступной информации. В израильской армии заявили, что разведка не пользуется такими технологиями.
В январе 2024 года агентство Bloomberg сообщило, разведка США начала экспериментировать с собственными программами ИИ. ЦРУ готовилось к запуску функции, похожей на ChatGPT, которая должна была упростить аналитикам доступ к данным из открытых источников.
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