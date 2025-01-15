Риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие 10 лет — ВЭФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что в ближайшие десять лет риск глобальных катастроф, главным образом, экологических, будет высоким. Об этом говорится в ежегодном докладе организации.

Согласно отчету, 45% опрошенных ВЭФ экспертов оценивают риск глобальных катастроф как «повышенный», еще 17% аналитиков убеждены в их неизбежности. Около 30% респондентов считают вероятность катастроф в ближайшие 10 лет «умеренной», лишь 8% опрошенных оценили такие риски как «низкие». При этом более половины опрошенных экспертов (52%) заявили о наличии «умеренной вероятности» наступления глобальной катастрофы в перспективе ближайших 2 лет.

В качестве главного риска выделяются «экстремальные погодные условия». Далее в списке следуют «сокращение видового разнообразия» и «разрушение экосистем».