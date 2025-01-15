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Зеленский подписал закон, по которому 17-летних юношей обяжут встать на воинский учет

16:12 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны самостоятельно вставать на воинский учет через электронные сервисы или посредством личного прибытия в военкомат. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

В тексте документа уточняется, что если гражданин не встанет на учет в предписанные сроки, то ему грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $410 до $616).

В последнее время на Украине все чаще поднимают тему снижения мобилизационного возраста до 18 лет, как того требуют на Западе. Украинские власти уже один раз снижали возраст мобилизации — до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины с 27 до 60 лет, сейчас — с 25. При этом ВСУ продолжают испытывать дефицит личного состава.

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