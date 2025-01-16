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Украина активно вербует белорусов через интернет для сбора информации — Совбез Белоруссии

10:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы активно вербуют через интернет «сочувствующих» белорусов для сбора информации. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет „сочувствующих“ белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий. Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений вооруженных сил в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

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