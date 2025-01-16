Производство слабоалкогольной продукции в РФ в 2024 году снизилось почти на 60%
12:05 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство слабоалкогольной продукции в России в 2024 году упало на 56,1%, до 9,8 млн дал, выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократился на 64,8%, до 199,6 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 50,4%, до 5,87 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Всего в России за 2024 год производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 188,14 млн дал, что на 1,8% ниже показателя за 2023 год. При этом производство спиртных напитков крепостью выше 9% выросло на 8% и достигло 120,9 млн дал.
Выпуск виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом вырос на 26,7%, до 47,1 тыс. дал. Производство шампанского в России за год увеличилось на 24,7% и составило 17,61 млн дал, производство виноградных вин возросло на 8,6%, до 32,56 млн дал, а выпуск ликерных вин вырос на 29,6%, до 1,13 млн дал.
Кроме того, производство водки за год выросло на 3%, до 82,8 млн дал, коньяка — на 10,2%, до 9,66 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий выросло на 28,6%, до 18,14 млн дал, других спиртных напитков — на 19,6%, до 10,33 млн дал.
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