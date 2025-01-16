Лукашенко заявил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов
14:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать Польшу, которая ввела санкции против республики, от наплыва мигрантов.
«Они же санкции против нас ввели, ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — заявил Лукашенко журналистам во время посещения Минского городского технопарка, сообщает агентство БелТА.
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