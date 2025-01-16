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Зеленский назвал вызовом восполнение потерь в ВСУ

14:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восполнение потерь в ВСУ — вызов для Украины, признал Владимир Зеленский.

«Безусловно, у нас есть потери. Безусловно, когда есть раненые и убитые, надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный», — сказал он в интервью польским СМИ в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление западных стран о нехватке людей в ВСУ.

В то же время Зеленский отметил, что направляемых в войска людей необходимо соответствующим образом вооружить. «Это не вопрос просто людей. <…> Есть бригады, которые укомплектованы вооружением на 60-70%, что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не идет», — сказал он.

Зеленский также отметил, что «самая сложная ситуация на востоке». «Там не хватает помощи», — добавил он.

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