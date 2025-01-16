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НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных

15:12 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 210 военных, уничтожено две боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов», — сообщили в министерстве, добавив, что отражена одна контратака.

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