ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 210 военных, уничтожено две боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов», — сообщили в министерстве, добавив, что отражена одна контратака.