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Дания планирует создать в Гренландии «оперативную военную базу» на основе уже существующей авиабазы

19:55 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Дании планируют расширить авиабазу в Кангерлуссуаке в 300 км к северу от столицы Гренландии Нуук. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на секретный доклад военного командования «Усиление выполнения задач обороны в Арктике и Северной Атлантике», который составляет основу проходящих в настоящее время политических переговоров по обороне.

«Хотя официальная политика Дании заключается в том, чтобы избегать военных конфликтов, сохраняя Арктику зоной низкой напряженности, военное командование рекомендует в будущем гораздо более активное наступательное присутствие», — отмечает TV2.

Согласно докладу, авиабазу планируется превратить в «оперативную военную базу», которая, среди прочего, «будет выполнять функции сдерживания и демонстрации силы в отношении враждебных держав».

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