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РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин

18:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается привержена комплексному урегулированию в Сирии и готова продолжать поддержку сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«При обсуждении последнего развития событий в Сирии мы подчеркнули, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что РФ готова «продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления».

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