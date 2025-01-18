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В Москве 18 января воздух может прогреться до +4С - синоптики

09:40 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и температура до плюс четырех градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет два — четыре градуса тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус двух градусов.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

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