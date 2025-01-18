Три страны создадут оперативный центр для отслеживания перемирия между Израилем и ХАМАС
19:48 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Египет, Катар и США как гаранты выполнения условий заключенного между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем соглашения создадут оперативный центр для отслеживания реализации сделки. Об этом сообщил египетский МИД.
«Египет намерен в координации со своими партнерами — Катаром и Соединенными Штатами — непрерывно работать над выполнением соглашения о прекращении огня и полной реализацией его положений путем создания совместного оперативного центра, который будет базироваться в Египте, для наблюдения за обменом заложников и заключенных, ввозом гуманитарной помощи, а также за перемещением людей после возобновления работы контрольно-пропускного пункта „Рафах“, — говорится в тексте, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
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