Три страны создадут оперативный центр для отслеживания перемирия между Израилем и ХАМАС

19:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет, Катар и США как гаранты выполнения условий заключенного между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем соглашения создадут оперативный центр для отслеживания реализации сделки. Об этом сообщил египетский МИД.

«Египет намерен в координации со своими партнерами — Катаром и Соединенными Штатами — непрерывно работать над выполнением соглашения о прекращении огня и полной реализацией его положений путем создания совместного оперативного центра, который будет базироваться в Египте, для наблюдения за обменом заложников и заключенных, ввозом гуманитарной помощи, а также за перемещением людей после возобновления работы контрольно-пропускного пункта „Рафах“, — говорится в тексте, опубликованном на странице ведомства в соцсети.

