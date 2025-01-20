Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один — над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Рязанской области, 2 — над территорией Орловской области и 1 — над территорией Республики Татарстан», — сообщили в российском военном ведомстве.