Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ
09:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один — над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Рязанской области, 2 — над территорией Орловской области и 1 — над территорией Республики Татарстан», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:05 20.01.2025
- США теперь будут защищать свои границы, а не другие страны — Трамп
- 21:00 19.01.2025
- После откачки мазута танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте и вывезут - Росморречфлот
- 20:45 19.01.2025
- Доступ к Tik-Tok в США стал доступен через браузер, мобильное приложение остается блокированным
- 19:35 19.01.2025
- Из танкера "Волгонефть-239" началась откачка мазута – губернатор Кондратьев
- 19:15 19.01.2025
- Заложницы, освобожденные сегодня ХАМАС, вернулись в Израиль -ЦАХАЛ
- 17:55 19.01.2025
- Три заложницы переданы «Красному кресту» представителями ХАМАС - СМИ
- 16:45 19.01.2025
- Глава МИД Франции пообещал отреагировать «железной волей», если США повысит пошлины на товары из ЕС
- 15:45 19.01.2025
- Причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики западные разведслужбы не нашли
- 12:30 19.01.2025
- Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу
- 12:25 19.01.2025
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать