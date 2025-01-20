В Казани рядом с одним из домов упал обломок БПЛА

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломок БПЛА упал рядом с одним из домов на улице Можайского в Казани. Деталь не взрывоопасная, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

«Делимся информацией по дому на улице Можайского. Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — говорится в сообщении.