В Казани рядом с одним из домов упал обломок БПЛА
10:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломок БПЛА упал рядом с одним из домов на улице Можайского в Казани. Деталь не взрывоопасная, сообщается в телеграм-канале мэрии города.
«Делимся информацией по дому на улице Можайского. Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — говорится в сообщении.
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