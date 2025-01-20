ВСУ при отступлении взорвали шахту «Белицкая» в ДНР — Пушилин
11:05 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска во время отступления на красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая», сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб уже отступая из населенных пунктов. У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
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