ВСУ при отступлении взорвали шахту «Белицкая» в ДНР — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска во время отступления на красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая», сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб уже отступая из населенных пунктов. У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».