Иран выйдет из ДНЯО, если будут восстановлены антииранские санкции СБ ООН — МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае использования западными странами механизма snapback против Тегерана, который подразумевает восстановление санкций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Ранее западные СМИ распространили утверждение о том, что по итогам переговоров Ирана с представителями «евротройки» иранские дипломаты предупредили европейцев о возможности выхода Тегерана из ДНЯО и изменении ядерной доктрины, если Запад запустит процедуру snapback.