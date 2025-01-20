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Причина санкций против Грузии в том, что она не открыла «второй фронт» против РФ — власти

15:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад стал вводить санкции против Грузии потому, что страна в свое время не открыла «второй фронт» против России. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Когда речь идет о стране и ее интересах, что является движущей силой угроз и шантажа санкциями? Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: первая заключается в том, что мы не уступили страну, не включили ее в войну, не открыли „второй фронт“, несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии», — сказал Каладзе.

Политик еще раз отметил, что санкциями и шантажом Грузию никто не запугает и власти не свернут с избранного пути. «Оказывается, то, что страна не присоединилась к санкциям (против РФ — прим. ТАСС), является преступлением; как посмела грузинская власть и [основатель и почетный председатель „Грузинской мечты“ Бидзина Иванишвили] не присоединиться к санкциям, чем навредили бы своей стране, разрушили бы экономику и [погубили] свой народ», — добавил он.

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