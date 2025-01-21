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Силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом

16:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем и Крымом, еще три — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«21 января в период с 11:00 до 11:50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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