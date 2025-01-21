США хотят устойчивого мира на Украине без риска обострения — госсекретарь

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно [урегулирование] вылилось в войну через два, три или четыре года», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.