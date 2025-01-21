0
0
1
НОВОСТИ

США хотят устойчивого мира на Украине без риска обострения — госсекретарь

22:40 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно [урегулирование] вылилось в войну через два, три или четыре года», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 21.01.2025
Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля будет включать восстановление Газы — премьер Катара
0
188
21:20 21.01.2025
Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону РФ в районе Суэцкого канала — Кремль
0
247
20:40 21.01.2025
Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение ее армии в пять раз
0
304
20:00 21.01.2025
ЕС «не имеет представления» о будущей политике Трампа по Украине — еврокомиссар
0
328
19:20 21.01.2025
Мир заинтересован в общем процветании, а не в «золотом веке Америки» — Медведев
0
366
18:40 21.01.2025
Начальник Генштаба армии Израиля подал в отставку
0
410
18:00 21.01.2025
Супруга Сноудена подала документы на российское гражданство — Кучерена
0
517
17:32 21.01.2025
Профицит внешней торговли РФ в 2024 г. вырос до $122,6 млрд — ЦБ
0
510
17:12 21.01.2025
Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО
0
491
17:00 21.01.2025
Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
0
579

Возврат к списку