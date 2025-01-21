США хотят устойчивого мира на Украине без риска обострения — госсекретарь
22:40 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно [урегулирование] вылилось в войну через два, три или четыре года», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
НОВОСТИ
- 22:00 21.01.2025
- Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля будет включать восстановление Газы — премьер Катара
- 21:20 21.01.2025
- Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону РФ в районе Суэцкого канала — Кремль
- 20:40 21.01.2025
- Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение ее армии в пять раз
- 20:00 21.01.2025
- ЕС «не имеет представления» о будущей политике Трампа по Украине — еврокомиссар
- 19:20 21.01.2025
- Мир заинтересован в общем процветании, а не в «золотом веке Америки» — Медведев
- 18:40 21.01.2025
- Начальник Генштаба армии Израиля подал в отставку
- 18:00 21.01.2025
- Супруга Сноудена подала документы на российское гражданство — Кучерена
- 17:32 21.01.2025
- Профицит внешней торговли РФ в 2024 г. вырос до $122,6 млрд — ЦБ
- 17:12 21.01.2025
- Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО
- 17:00 21.01.2025
- Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать