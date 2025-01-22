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НОВОСТИ

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

11:32 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ „Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции“, загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — говорится в сообщении.

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