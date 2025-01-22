ЕС уже потратил на Украину 134 млрд евро, в том числе 50 млрд на оружие
12:05 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз уже выделил Украине 134 млрд евро, в том числе 50 млрд на оружие, а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тысяч, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Мы уже предоставили Украине в общей сложности 134 млрд евро, в том числе 50 млрд евро на оружие. К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тысяч», — сказала она. По ее мнению, с помощью ЕС Украина «сможет победить» в конфликте.
По словам Каллас, Брюссель готов поддерживать Киев даже в одиночку, без США. «Мы будем делать это вместе с партнерами или самостоятельно», — сказал она.
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