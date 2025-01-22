ЕС уже потратил на Украину 134 млрд евро, в том числе 50 млрд на оружие

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз уже выделил Украине 134 млрд евро, в том числе 50 млрд на оружие, а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тысяч, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Мы уже предоставили Украине в общей сложности 134 млрд евро, в том числе 50 млрд евро на оружие. К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тысяч», — сказала она. По ее мнению, с помощью ЕС Украина «сможет победить» в конфликте.

По словам Каллас, Брюссель готов поддерживать Киев даже в одиночку, без США. «Мы будем делать это вместе с партнерами или самостоятельно», — сказал она.