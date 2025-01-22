На центральном пляже Анапы обнаружены новые выбросы мазута

12:20 Источник: Интерфакс

Мониторинговые группы обнаружили новые незначительные выбросы мазута на Центральном пляже города-курорта Анапы (Краснодарский край), сообщает оперштаб региона в среду.

"Уборку Центрального пляжа в Анапе проводят жители Абинского района. Рано утром провели мониторинг - новые выбросы 22 января незначительные, мелкая фракция. Ее начали собирать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты мазута находят в мелких ракушках, которые сложно просеивать. Поэтому каждый комок убирают веерными садовыми граблями.