Панама направила жалобу генсеку ООН на заявления Трампа о принадлежности Панамского канала
13:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Панамы направило генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором выражает неприятие заявлений президента США Дональда Трампа по вопросу принадлежности Панамского канала и намерения вернуть его под контроль Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте МИД латиноамериканской страны.
«Панама направила письмо по поводу заявлений президента Дональда Трампа во время его инаугурационной речи, когда он пообещал, что США вернут Панамский канал. Посол Панамы при ООН в Нью-Йорке Элой Альфаро де Альба в письме, адресованном генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, напомнил, что, согласно Уставу ООН, страны должны воздерживаться в своих отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства», — говорится в заявлении ведомства.
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