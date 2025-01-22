Осужденный за подрыв машины Прилепина помог предотвратить новый теракт

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, после задержания помог предотвратить новый теракт. Об этом сказано в материалах дела, оглашенных в Апелляционном военном суде, где рассматривалась жалоба на приговор Пермякову.

«После задержания Пермяков выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины для новых терактов. Также он выдал местонахождение неразорвавшегося взрывного устройства в поселке Пионерский Нижегородской области. Это помогло предотвратить новый взрыв и новые жертвы», — сказано в доводах жалобы на приговор. Он выдал российским правоохранителям сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, что помогло установить организатора нападения на Прилепина.

Пермяков обжаловал решение приговорить его к пожизненному лишению свободы, однако суд оставил приговор в силе.