0
0
57
НОВОСТИ

Осужденный за подрыв машины Прилепина помог предотвратить новый теракт

13:05 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, после задержания помог предотвратить новый теракт. Об этом сказано в материалах дела, оглашенных в Апелляционном военном суде, где рассматривалась жалоба на приговор Пермякову.

«После задержания Пермяков выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины для новых терактов. Также он выдал местонахождение неразорвавшегося взрывного устройства в поселке Пионерский Нижегородской области. Это помогло предотвратить новый взрыв и новые жертвы», — сказано в доводах жалобы на приговор. Он выдал российским правоохранителям сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, что помогло установить организатора нападения на Прилепина.

Пермяков обжаловал решение приговорить его к пожизненному лишению свободы, однако суд оставил приговор в силе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 22.01.2025
Игорь Краснов переназначен генпрокурором РФ
0
20
13:00 22.01.2025
Панама направила жалобу генсеку ООН на заявления Трампа о принадлежности Панамского канала
0
82
12:32 22.01.2025
ЕС не считает себя в состоянии мира, но еще не вступил в войну — Каллас
0
166
12:20 22.01.2025
На центральном пляже Анапы обнаружены новые выбросы мазута
0
166
12:05 22.01.2025
ЕС уже потратил на Украину 134 млрд евро, в том числе 50 млрд на оружие
0
203
12:00 22.01.2025
Зеленский потребовал от Европы содержать миллионную армию Украины
0
228
11:32 22.01.2025
Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей
0
254
11:20 22.01.2025
Импорт газа в Грузию из РФ в 2024 году вырос на 32% — служба статистики
0
258
11:05 22.01.2025
Европа не исключает ответных тарифных мер в случае торговой войны с США — Politico
0
290
11:00 22.01.2025
США могут 1 февраля ввести пошлины до 25% против Мексики и Китая из-за фентанила — Трамп
0
287

Возврат к списку