Бойцы Западной группировки ВС РФ освободили Западное в Харьковской области — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Западной группировки ВС РФ в Харьковской области освободили населенный пункт Западное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Западное Харьковской область, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.