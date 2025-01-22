Лукашенко поручил наращивать белорусское присутствие в Африке

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. В ходе встречи обсуждались вопросы наращивания белорусского присутствия на африканском континенте, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По данным агентства, в частности, речь шла о создании совместных предприятий, поставках машиностроительной и продовольственной продукции, строительстве автомобильных и железных дорог, подготовке специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительстве электростанций.