Лукашенко поручил наращивать белорусское присутствие в Африке
16:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. В ходе встречи обсуждались вопросы наращивания белорусского присутствия на африканском континенте, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По данным агентства, в частности, речь шла о создании совместных предприятий, поставках машиностроительной и продовольственной продукции, строительстве автомобильных и железных дорог, подготовке специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительстве электростанций.
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