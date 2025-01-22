Европарламент призвал не признавать предстоящие президентские выборы в Белоруссии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент рекомендовал Евросоюзу не признавать президентские выборы в Белоруссии, которые пройдут 26 января. Такой призыв содержится в резолюции, принятой в среду на сессии в Страсбурге.

За такую резолюцию проголосовали 429 депутатов, 205 парламентариев высказались против, еще 23 воздержались.

Евродепутаты также призвали усилить санкции против Белоруссии, обвинив ее власти в нарушении прав человека.