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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 390 человек

16:32 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении более 390 военных и 4 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены 4 танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также 6 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.

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