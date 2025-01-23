Нехватка денег может вынудить европейские страны направить миротворцев на Украину — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка средств у европейских стран может вынудить их направить воинский контингент на Украину. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По ее утверждению, европейские государства испытывают нехватку средств. Развертывание выполняющих миротворческую функцию войск на Украине может быть более выгодной альтернативой, чем бессрочное предоставление Киеву военной помощи в размере миллиардов долларов, пишет газета.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня.